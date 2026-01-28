La creazione della nuova holding “Salerno Coast Investiment Srl” ha acceso le discussioni tra gli appassionati di calcio. L’amministratore delegato Pagano ha deciso di intervenire sui social per chiarire alcune voci circolate in questi giorni. La decisione di mettere insieme gli asset imprenditoriali di Danilo Iervolino ha suscitato reazioni diverse, e ora l’AD vuole mettere i puntini sulle i.

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo La costituzione della “Salerno Coast Investiment Srl”, la nuova holding titolare del ramo sportivo degli asset imprenditoriali di Danilo Iervolino, ha inevitabilmente dato il via a dibattiti e considerazioni. La nuova società è stata costituita con atto notarile del 19 dicembre scorso: una “ scissione parziale ” che ovviamente non muta l’impegno di Iervolino nel club granata ma semplicemente “ ristruttura” la visione societaria. Il variegato oggetto sociale della holding (calcio professionistico, sviluppo di attività sportive, innovazione tecnologica applicata allo sport, piattaforme digitali, gestione e valorizzazione di asset, oltre a investimenti di natura strutturale e strategica) giustifica – di fatto – la nascita della nuova società che, vale la pena precisarlo, ha lo stesso Cda della Salernitana: Milan presidente, consiglieri Pagano ed Annunziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Voci sulla nuova holding granata: l’Ad Pagano chiarisce (?) sui social

