La Juventus si ferma e l’Inter conquista il primo posto in Italia per valore di mercato. Pio Esposito, giovane talento nerazzurro, guida i nerazzurri sia in campionato che in Europa. La squadra di Inzaghi sta crescendo e ora guarda tutti dall’alto.

di Paolo Moramarco Vivaio Inter, primo posto in Italia per valore di mercato! Pio Esposito trascina i nerazzurri anche in Europa. La classifica completa. L’ CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica n.531 dedicata alle 100 squadre al mondo con il più alto valore complessivo dei giocatori cresciuti nel proprio vivaio e ancora sotto contratto, sia in rosa sia in prestito. Un ranking che certifica il peso strategico dei settori giovanili nel calcio moderno e che vede l’ Inter in posizione di assoluto rilievo. I nerazzurri occupano infatti il 13° posto assoluto, risultando la prima squadra italiana in graduatoria, con un valore aggregato di 124 milioni di euro legato ai giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile e tuttora sotto contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vivaio Inter, primo posto in Italia per valore di mercato! Pio Esposito trascina i nerazzurri ai vertici del calcio italiano: la classifica

Il mercato dell’Inter ha definito il destino di Pio Esposito, giovane attaccante rivelazione.

Cagliari-Inter 0-2 primo gol in Serie A di Pio Esposito live

Argomenti discussi: La Lazio e l'oro (della cantera) perduto; Inter, c’è un Esposito da blindare. Rinnovo sul tavolo e la carta Chivu; UFFICIALE, Leon Jakirovi? è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato del club; Calciomercato Giovanili e Inter Women LIVE - Jakirovic, ora è ufficiale. Paz per Piovani.

Inter, Chivu: Primo posto non scontato. Siamo pronti a lottareAtalanta e Inter si sono affrontate nella diciassettesima giornata di Serie A alla New Balance Arena. La gara è terminata con il risultato di 0-1, a segno Lautaro Martínez poco dopo l’ora di gioco. I ... gianlucadimarzio.com

Inter, Bonny: Il primo posto oggi conta poco. Derby? Il sogno di tutti i bambiniAnge-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il successo per 2-0 contro la Lazio, partita nella quale ha segnato un gol decisivo. Il francese ha parlato ... tuttomercatoweb.com

CIES - Valore totale dei giocatori del vivaio, #Inter prima tra le italiane. #Esposito principale risorsa x.com

È scomparso a 70 anni Nazzareno Canuti, difensore cresciuto nel vivaio dell’Inter e protagonista in nerazzurro tra anni Settanta e Ottanta. Per tanti tifosi era semplicemente “Nazza”: centrale o terzino, uno di quei giocatori affidabili che non facevano rumore m - facebook.com facebook