Vivaio Inter primo posto in Italia per valore di mercato! Pio Esposito trascina i nerazzurri ai vertici del calcio italiano | la classifica
La Juventus si ferma e l’Inter conquista il primo posto in Italia per valore di mercato. Pio Esposito, giovane talento nerazzurro, guida i nerazzurri sia in campionato che in Europa. La squadra di Inzaghi sta crescendo e ora guarda tutti dall’alto.
di Paolo Moramarco Vivaio Inter, primo posto in Italia per valore di mercato! Pio Esposito trascina i nerazzurri anche in Europa. La classifica completa. L’ CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica n.531 dedicata alle 100 squadre al mondo con il più alto valore complessivo dei giocatori cresciuti nel proprio vivaio e ancora sotto contratto, sia in rosa sia in prestito. Un ranking che certifica il peso strategico dei settori giovanili nel calcio moderno e che vede l’ Inter in posizione di assoluto rilievo. I nerazzurri occupano infatti il 13° posto assoluto, risultando la prima squadra italiana in graduatoria, con un valore aggregato di 124 milioni di euro legato ai giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile e tuttora sotto contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com
