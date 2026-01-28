Vittoria importante si vede che la squadra è in crescita

Domenica il Castelfidardo ha ottenuto una vittoria importante contro il Notaresco, anche senza segnare. La squadra ha dimostrato di essere in crescita, e il miglior in campo è stato il suo portiere, che ha mantenuto la porta inviolata. Mister Vagnoni aveva già avvertito che la formazione si era rafforzata con almeno tre o quattro giocatori importanti, tra cui Valentino, e si vede ora la differenza. La squadra si sta sistemando, e i risultati si vedono.

Non ha segnato, ma è stato il migliore del Castelfidardo domenica contro il Notaresco. L'aveva detto mister Roberto Vagnoni che "il Castelfidardo non era la squadra affrontata all'andata, perché si è sistemato con tre-quattro giocatori importanti tra i quali Valentino, quindi una squadra diversa". Ed è maturato anche un risultato diverso. Il tecnico ex Castelfidardo non si era sbagliato, perché Domenico Valentino, esterno sinistro a tutta fascia, tre giorni fa è stato il migliore al Mancini. Proprio dal suo mancino sono nati assist, tiri verso la porta e quel cross che ha portato all'autorete di Di Cairano di testa.

