Violenza su donne | Schlein ' a Meloni ho detto non farti dettare linea da patriarcato'

La leader di un partito ha criticato pubblicamente la premier, invitandola a non lasciarsi influenzare dal patriarcato. La discussione si accende mentre la politica si divide su come affrontare il tema della violenza contro le donne. Nel frattempo, un nuovo testo di legge viene giudicato un passo indietro rispetto alle sentenze della Cassazione e della Corte europea.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Il testo Bongiorno "è un passo indietro rispetto alla giurisprudenza che hanno della Cassazione e della Cedu sul consenso, che è cosa diversa dal dissenso". Lo ha detto Elly Schlein a proposito del Ddl sula violenza sessuale, spiegando: "Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di tornare all'accordo, reinserire il consenso e non farsi dettare la linea dal patriarcato". Schlein ha anche sottolineato che "non c è una virgola mediata con Pd, nessuna. Hanno tradito un accordo fatto ed è un problema loro". 🔗 Leggi su Iltempo.it

La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata.

