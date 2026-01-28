Violentava una minorenne | arrestato a Pisa un uomo di 86 anni

Un uomo di 86 anni è stato arrestato a Pisa con l’accusa di aver violentato una minorenne. I carabinieri lo hanno trovato nella sua casa e ora deve scontare ancora più di tre anni di carcere. La vicenda ha scosso la città, e ora l’uomo è in manette mentre aspetta di affrontare il processo.

L'anziano è stato rintracciato dai militari presso la propria abitazione e dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

