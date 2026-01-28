viola il divieto e torna dalla ex

I carabinieri di Porotto sono intervenuti dopo che un uomo ha violato il divieto e si è presentato di nuovo dalla ex. La situazione non è nuova: l’uomo ha già mostrato comportamenti simili in passato. I militari hanno avuto il loro da fare per gestire la situazione e assicurarsi che non si ripetesse.

Non era nuovo a comportamenti di questo genere e, per questo motivo, i carabinieri della stazione di Porotto non hanno mai abbassato la guardia. Un 60enne residente in città, colpito da tempo dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, era già stato sorpreso altre volte nei pressi dell’abitazione della donna con cui il rapporto sentimentale si era concluso oramai da tempo. Ieri mattina, i militari della stazione di Porotto, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono passati nei pressi dell’abitazione della donna al fine di verificare eventuali anomalie. L’occhio degli operatori della pattuglia è immediatamente caduto sull’auto del 60enne: la vettura era infatti parcheggiata di fronte all’abitazione della ex moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un uomo di 51 anni è stato arrestato ad Imola per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla convivente e alla figlia, nonostante fosse già sottoposto a misure cautelari.

