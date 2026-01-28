Vinci arriva la Maratonina Festa per la 39esima edizione

A Vinci torna la maratonina. La 39ª edizione si svolge domenica e attira corridori da tutta la regione. La gara, che si corre nel centro storico e lungo le strade che si arrampicano sulle colline, celebra ancora una volta il legame tra sport, arte e territorio. La città si prepara ad accogliere i partecipanti, con l’obiettivo di regalare una giornata di festa e di sfide sportive.

Vinci, 1 febbraio 2026 – Torna uno degli appuntamenti più affascinanti del calendario podistico toscano: la 39ª Maratonina Città di Vinci, una gara che unisce sport, cultura e territorio nel segno di Leonardo. Un evento capace di distinguersi non solo per la qualità tecnica del percorso, ma anche per l’esperienza complessiva offerta agli atleti, chiamati a correre immersi in un contesto unico al mondo. La manifestazione propone una corsa competitiva regionale di km 14,9, affiancata da una passeggiata ludico-motoria di km 6, pensata per famiglie, camminatori e appassionati che vogliono vivere Vinci a passo lento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vinci, arriva la Maratonina. Festa per la 39esima edizione Approfondimenti su Vinci Maratonina La Maratonina Città di Vinci scalda i motori La Maratonina Città di Vinci si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, giunta alla sua 39ª edizione. Maratonina di Vinci La Maratonina Città di Vinci torna il 1 febbraio, offrendo agli appassionati un percorso che attraversa il suggestivo paesaggio della città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vinci Maratonina Argomenti discussi: Maratonina Città di Vinci, si punta ai 500 iscritti; Half Marathon Montecatini, foto e classifica della settima edizione. Maratonina Città di Vinci, si punta ai 500 iscrittiUna gara che nell’ultimo decennio ha visto in campo maschile l’unica doppietta di Giacomo Barontini, primo nel 2019 e 2020 mentre fra le donne spicca Martina Mantelli, vincitrice ben 4 volte: 2017, ... gonews.it Maratonina Città di Vinci, tutto quello che c'è da sapereAlle porte di un traguardo storico. In attesa del 2027 quando si celebrerà in grande stile il suo quarantennale, la Maratonina Città di Vinci si appresta ... gonews.it Il 20 febbraio arriva in libreria "Geo Bros. Uniti si vince" di @nicastro_daniele e @jeanclaudiovinci, di cui oggi vi mostriamo alcuni schizzi e idee per la copertina, in attesa di svelarvi quella definitiva Samuel e Alex sono fratelli ma, lontano dagli sguardi severi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.