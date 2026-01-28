Vignola porta a porta anticipato di un' ora per migliorare il decoro

A Vignola, i cittadini avranno un'ora in più per il porta a porta. L’amministrazione ha deciso di anticipare la raccolta dal 1° febbraio, cercando di rendere più pulita e ordinata la città. La scelta arriva dopo le richieste di residenti e mira a migliorare il decoro urbano.

Si parte il 1° febbraio. Previsto anche il raddoppio dei passaggi per l'umido nella zona artigianaleindustriale in primavera ed estate Dal 1° febbraio, a Vignola, verranno introdotte due importanti novità nelle modalità della raccolta differenziata, sollecitate dai cittadini. Innanzitutto, rispetto all’anno scorso, la raccolta porta a porta dei rifiuti viene anticipata di un’ora, con l’eccezione del vetro. "Si tratta di una misura pensata per tutelare il decoro degli spazi pubblici – commenta la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola – Ci veniva segnalato che, nelle strade che si trovavano nella fase finale del giro di raccolta, i sacchi e le pattumelle potevano rimanere esposti anche a giorno ormai fatto.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Vignola Porta a porta Borgo Nuovo e Cep, rimosse 225 tonnellate di rifiuti: "Ora nuove campane per la differenziata e poi il porta a porta" A Porta Capena rinasce la Casina Vignola Boccapaduli A Porta Capena nasce un nuovo punto di riferimento culturale: la Casina Vignola Boccapaduli, un edificio storico riqualificato che ora ospita un moderno info point, un affascinante bookshop e una biglietteria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vignola Porta a porta Argomenti discussi: Modena Basket – Roadhouse Vignola 75 – 51; Prima Categoria Gir. B: il San Vito di Mister Beppe Vignola si impone sul difficile campo del Don Bosco Manduria; I Presìdi Slow Food dell’Emilia Romagna; Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari. Porta a Porta: come contattare il programma di Bruno Vespa e dove si registraCome contattare Porta a Porta? Ecco tutte le modalità per comunicare con il conduttore Bruno Vespa o la sua redazione. donnaglamour.it Porta a Porta: Bruno Vespa celebra i 30 anni del programma nella puntata in onda oggi 21 gennaioSpeciale Porta a Porta su Rai 1 con Vespa e Mentana, ospiti politici e momenti storici della tv italiana. Non perdere lo speciale evento del 21 ... alfemminile.com L'Albero Azzurro - Giocattoli & Balloon Art. Makana · A Hui Hou. Porta la magia del Giappone in casa tua con il nuovo set LEGO Art : un capolavoro 3D tra ciliegi in fiore e paesaggi zen, ti aspettiamo! #LEGO #japan #fujifeed #viralvideos #vignola - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.