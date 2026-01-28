Vigili del fuoco di Frosinone il Comando provinciale intitolato a Maurizio Liberati

Questa mattina il vescovo Santo Marcianò ha benedetto la targa che ufficializza l’intitolazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Frosinone a Maurizio Liberati. L’ingegner Liberati, già comandante a Frosinone, è stato ricordato come un grande servitore dello Stato con un carattere profondamente umano. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme e ha visto la partecipazione di tante persone che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno importante nella città.

La benedizione del vescovo e la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità. Il saluto del comandante Alessandra Rilievi che lascia l'incarico dopo tre anni Alla cerimonia hanno presenziato il sottosegretario Emanuele Prisco, il comandante generale del Corpo dei Vigili, Eros Mannino e altre autorità civili e militari. Con l'occasione il Comandante Alessandra Rilievi, che lascia il comando di Frosinone dopo circa 3 anni, ha ringraziato i suoi Vigili e tutta la città per questo periodo vissuto in Ciociaria.

