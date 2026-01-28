Vietato l' evento di Aska ma i collettivi occupano la sede dell' ateneo a Torino

I collettivi universitari di Torino hanno preso d’assalto Palazzo Nuovo, occupando la sede delle facoltà umanistiche. È successo subito dopo l’assemblea delle 18, che si è svolta nel cuore dell’ateneo. La protesta nasce dalla decisione del Rettorato di chiudere l’edificio per due giorni, per bloccare un evento musicale contro lo sgombero di Askatasuna. I giovani hanno deciso di non arrendersi e sono entrati, occupando i locali per far sentire la loro voce.

I collettivi universitari di Torino hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. È avvenuto al termine dell'assemblea delle 18, che si è tenuta proprio a Palazzo Nuovo, per contestare la decisione del Rettorato di chiuderlo per due giorni, impedendo così che si svolgesse un evento musicale contro lo sgombero di Askatasuna. "La rettrice chiude, noi apriamo. Se l'università sceglie il controllo, noi scegliamo il conflitto. Palazzo nuovo è occupato!" dicono i ragazzi. Avviene a meno di tre giorni dalla manifestazione nazionale convocata per il 31 del mese proprio contro lo sgombero del centro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vietato l'evento di Aska, ma i collettivi occupano la sede dell'ateneo a Torino Approfondimenti su Torino Università "Rispondo con un pugno". Le canzoni dei collettivi rossi contro la polizia e pro-Aska Le canzoni dei collettivi rossi contro la polizia e il movimento pro-Aska riflettono le tensioni sociali e le modalità di protesta adottate in questi contesti. Torino, manifestanti pro-Pal occupano e vandalizzano la sede de La Stampa, sui muri scritte "Fuck Stampa" e "Free Shahin" - VIDEO La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Università Argomenti discussi: L'oro blu del Congo: il prezzo umano del nostro progresso. L'evento organizzato a Roma da Still I Rise; Vietato l'evento di Aska, occupata la sede dell'ateneo a Torino; Domenica 25 gennaio Santarcangelo in festa nel Carnevale; Bedizzole, Carnevale in fattoria: sfilata con gli alpaca, caccia al tesoro e animazione. Vietato l'evento di Aska, occupata la sede dell'ateneo a Torino(ANSA) - TORINO, 28 GEN - I collettivi universitari di Torino hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. È avvenuto al termine dell'assemblea delle 18, che si è tenuta proprio a Pal ... corrieredellosport.it Tragici eventi di Crans Montana, un'ordinanza sindacale vieta l'utilizzo di articoli pirotecnici nei locali pubbliciL''amministrazione comunale ha pubblicato una ordinanza sindacale (la numero 11 del 21 gennaio) in cui si decreta il divieto di utilizzo di fiamme libere, fontane luminose e articoli pirotecnici anch ... valdinievoleoggi.it Appuntamento domani sera alle 18.00 al nostro SuprEvo - Museo dell'olio con il grande Beppe Tinti, i suoi racconti e tantissimi ospiti di rilievo internazionale! Vietato mancare! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.