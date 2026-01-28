VIDEO | Roma Gasperini | Campionato avanti

La Roma è arrivata ad Atene, pronta per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Gasperini ha concluso gli allenamenti e si prepara alla partita di domani sera alle 21. I giallorossi sanno che una vittoria potrebbe già qualificarsi o comunque avvicinarsi molto alla fase successiva. La tensione è alta, ma il tecnico ha già detto che il campionato è ancora avanti e che la squadra farà di tutto per portare a casa il risultato.

La Roma è arrivata ad Atene per l’ultimo turno della fase campionato di Europa League. Calcio d’inizio domani alle 21.00 contro il Panathinaikos, con un traguardo chiaro: provare a entrare tra le prime otto ed evitare il passaggio dai playoff. Alla vigilia ha parlato Gian Piero Gasperini, che ha fissato il perimetro della sfida senza giri di parole: «La affronteremo cercando di far risultato. Siamo già qualificati nei primi 24, se riuscissimo a entrare nei primi 8 saremmo ancora più felici perché salteremmo i playoff. In questo momento la priorità resta il campionato, ma domani faremo sicuramente il massimo». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

