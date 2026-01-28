VIDEO | Ciclone Harry dopo la mareggiata chiuse due aree al Foro Italico per motivi di sicurezza

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Comune ha deciso di chiudere due zone del Foro Italico. Questa decisione arriva una settimana dopo le forti mareggiate che hanno causato danni e reso pericolose alcune parti dell’area. Le autorità hanno preferito intervenire subito, limitando l’accesso per evitare incidenti. Le aree rimarranno chiuse fino a nuove verifiche e per garantire la sicurezza di tutti.

La prima zona off limits, come previsto da un'ordinanza del sindaco, va da Porta dei Greci a via Lincoln. La seconda si trova nel nuovo lungomare inaugurato nel 2024. Nonostante le restrizioni, diversi i passanti continuano ad attraversare quel tratto. Dal Comune fanno sapere che è ancora in corso la conta dei danni. Sabato in programma un intervento di pulizia e bonifica A una settimana dal ciclone Harry, il Comune ha disposto con un'ordinanza sindacale la parziale interdizione di due aree del Foro Italico per motivi di sicurezza. La prima area è quella che costeggia il lungomare, subito prima delle panchine, venendo dal molo Sant’Erasmo: un tratto oggi segnato da pavimentazione divelta, lastre sollevate, cavidotti scoperti, danni agli impianti elettrici e materiale lapideo trascinato dalla furia delle onde.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry e le mareggiate che hanno interessato principalmente le aree costiere, il Comune sta procedendo con una verifica dei danni subiti.

Le polizze “catastrofali” sono spesso fraintese: molte aziende credono di essere tutelate dai danni di eventi come il ciclone Harry, ma in realtà queste polizze non coprono le conseguenze delle mareggiate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry in Sicilia, voragine su lungomare a Santa Teresa di Riva; VIDEO | L'Arenella dopo il ciclone Harry: barche affondate e detriti in mare nelle immagini girate col drone; Maltempo, il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. TUTTI I VIDEO; FOTO e VIDEO | A Palermo c'è la conta dei danni dopo il ciclone Harry: Arenella e Mondello devastate dalle mareggiate.

Ciclone Harry, devastata la frazione di Stazzo [FOTO&VIDEO]Ciclone Harry, molte frazione dell'acese, tra cui quella di Stazzo, hanno dovuto far i conti con le mareggiate. Di seguito foto e video della devastazione. catania.liveuniversity.it

VIDEO | Ciclone Harry, Lagalla: Stiamo facendo la conta dei danni, colpite soprattutto le aree costiereIl sindaco - intervenendo da Fincantieri - fa sapere che il Comune sta stimando l'entità delle conseguenze del maltempo e raccogliendo i dati da trasmettere allo Stato tramite la Protezione civile reg ... palermotoday.it

Ciclone Harry e Niscemi, la premier Meloni sorvola le zone colpite La notizia: https://qds.it/maltempo-sicilia-premier-meloni-sorvola-elicottero-zone-colpite-comune-niscemi-frana/ - facebook.com facebook