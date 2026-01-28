VIDEO | Al Minutoli la gentilezza prende vita tra musica parole e memoria

Questa mattina al Palacultura di Messina si è vissuto un momento di confronto e riflessione. Tra silenzio, parole e musica, i volti delle persone presenti si sono riempiti di emozioni. L’evento ha unito il presente alla memoria, ricordando l’importanza di rispettare la dignità di ogni individuo. Un’occasione per riflettere sul valore della persona in un clima di rispetto condiviso.

Studenti e docenti al Palacultura hanno animato la terza edizione dell’iniziativa con performance artistiche, momenti di riflessione e attenzione all’inclusione, formando cittadini consapevoli e attenti ai valori civili. Silenzio, parole, musica, volti emozionati. Al Palacultura di Messina la riflessione sul presente si è intrecciata al dovere della memoria, dando forma a una giornata in cui il rispetto della persona e la dignità umana sono stati al centro del racconto collettivo. È in questo clima che si è svolta la terza edizione della Giornata della Gentilezza, promossa dall’Istituto Superiore Minutoli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, dedica la sua vita all'insegnamento della gentilezza, riconoscendo il potere delle parole di ferire o di guarire.

Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della memoria, la Prefettura di Brindisi organizza una cerimonia per commemorare le vittime della Shoah.

