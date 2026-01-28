Viaggi? Palestra? Risparmi? Quali sono i buoni propositi degli italiani

Negli italiani cresce la voglia di cambiare. Tra gli obiettivi principali ci sono allenarsi di più, partire per nuovi viaggi e dedicarsi a lavori in casa. Ma non sempre questi progetti si traducono in azioni concrete: spesso si rimanda o si abbandonano prima di iniziare.

Roma, 28 gennaio 2026 - Palestre, valigie e cantieri: per questo 2026 gli italiani si ripromettono di fare più sport, viaggiare di più e sistemare casa, anche se non sempre i propositi restano sulla carta. L’Osservatorio Findomestic fotografa un Paese che parte con il piede giusto ma con i piedi nel concreto: l’83% degli italiani dichiara di avere almeno un buon proposito per l’anno appena cominciato, ma parecchie sono le incognite che potrebbero ostacolare la riuscita. epa12620200 Tourists spend time during the New Year holiday at Kuta Beach in Bali, Indonesia, 01 January 2026. EPAMADE NAGI Benessere, tempo libero e risparmi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il concerto dei buoni propositi, organizzato da Identità Musicali Ets, si terrà martedì 6 gennaio alle ore 18 presso l’auditorium Sirena.

Con l’arrivo del 2026, molte persone si pongono obiettivi per migliorare il proprio benessere.

