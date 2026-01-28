Viabilità difficile sulla Pontina a Roma, con code tra Spinaceto e via dei Pratica. Un incidente ha causato rallentamenti e richiesto prudenza ai guidatori. La situazione si inserisce in un quadro di maltempo che continua a interessare la regione Lazio, con piogge e frane che hanno portato alla chiusura di alcune strade, tra cui via Laurentina, la provinciale 67 a Prossedi e la regionale Ausonia. Protezione Civile e Astral infomobilità raccomandano attenzione e cauto comportamento, ricordando che fino al 15 aprile è obbligatorio

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente Ci sono code tra Spinaceto e via dei pratica verso Latina raccomandiamo la dovuta prudenza e prosegue l'ondata di maltempo sul territorio al riguardo ricordiamo l'allerta meteo della Protezione Civile con precipitazioni sparse per le prossime ore specie sui settori meridionali della regione è proprio a seguito del maltempo resta chiusa per allagamenti via Laurentina nei pressi di Trigoria tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli sempre per allagamenti nel territorio di Frosinone chiusa la provinciale 67 guglietta vallefratta in località Prossedi mentre resta chiusa anche la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e 13 qui a seguito di una frana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte di un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 20:25

