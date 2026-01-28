Questa sera il traffico a Roma resta complicato. Un guasto tecnico alla stazione Termini rallenta il traffico ferroviario, con treni regionali e alta velocità che arrivano fino a 3 minuti di ritardo. In strada, il raccordo anulare presenta code tra Ardeatina e Appia interna, mentre sulla Nomentana e la Prenestina ci sono rallentamenti. Anche l’A24 in direzione centro città è congestionata tra via di Villa Torlonia e il raccordo. Sul fronte stradale, la Flaminia tra Corso Francia e via Due Ponti scorre molto lentamente e sulla Pontina

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario nel nodo di Roma la circolazione rallentata a causa guasto tecnico un treno nella stazione Termini ritardi fino a 3 minuti per i treni alta velocità Intercity e regionali e veniamo al traffico partendo dal raccordo anulare dove permangono code a tratti in carreggiata esterna tra uscita Ardeatina e Appia interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire da via fino al raccordo è sempre in direzione raccordo sulla Flaminia tra Corso Francia & via Due Ponti ci spostiamo infine a sud della capitale sulla Pontina Si procede a rilento tra Spinaceto e via di Pratica in direzione di Latina da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 19:40

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026 alle ore 19:40: si segnalano alcuni incidenti che causano disagi, tra cui un tamponamento sulla direttrice Firenze-Roma e il ripristino della circolazione sulla A24.

Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso.

