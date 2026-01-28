Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 19 | 10

Lavori in corso sulla A12, lo svincolo di Civitavecchia Sud chiuso in entrata fino alle 6 di domani mattina. La viabilità nella capitale resta congestionata: code si formano sul raccordo anulare tra le uscite di Laurentina e Appia interna, mentre tra Flaminia e Salaria si registrano rallentamenti. Anche sulla Prenestina ci sono problemi, con traffico rallentato sulla tratta urbana dell’A24, da via Togliatti fino al Raccordo. La situazione si aggrava anche sulla Roma-Fiumicino, che resta intasata fino

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Appia interna rallentamenti tra Flaminia e Salaria tra Prenestina rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti fino al Raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Roma Fiumicino fino all'altezza del viadotto della Magliana e sulla Flaminia qui a partire da via Due Ponti passiamo ai cantieri attivi sulla A12 Roma Tarquinia Dammi 21 di stasera e fino alle 6 di domani 29 gennaio sarà chiuso per lavori lo svincolo di Civitavecchia Sud in entrata per il traffico diretto verso Aurelia attenzione quindi alla segnaletica sul posto ricordiamo che i lavori proseguiranno fino al 31 gennaio nella stessa fascia oraria notturna da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

