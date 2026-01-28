Oggi pomeriggio a Roma si registrano numerosi disagi alla viabilità. La A1 Firenze-Roma presenta code tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, a causa di un incidente. Proprio sulla Roma Nord, all’altezza di Settebagni, ci sono incolonnamenti e rallentamenti. In direzione Firenze, anche sul raccordo anulare si circola a tratti con code tra via Laurentina e lo svincolo per la A24. Tra Flaminia, Salaria, Nomentana e Prenestina si registrano ulteriori rallentamenti, così

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze restiamo proprio sulla diramazione Roma Nord dove a causa di un incidente ci sono incolonnamenti all'altezza di Settebagni Verso il raccordo anulare raccomandiamo la dovuta attenzione sono stesso raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dall'uscita per via Laurentina fino allo svincolo per La A24 roma-teramo interna rallentamenti tra Flaminia Salaria Nomentana e Prenestina rallentamenti anche sul tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre in direzione raccordo rallentamenti sulla qui a partire da Corso Francia in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto la circolazione è tornata rallentata in precedenza tra Roma Ostiense Ponte Galeria per la presenza di animali nei pressi dei Binari i treni regionali hanno subito cancellazione con ritardi fino a 40 minuti da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 18:10

Approfondimenti su Roma Regione

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle ore 18:10 del 1 gennaio 2026.

La mattina di oggi a Roma si presenta difficile per chi si sposta in auto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Regione

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccatoDiramata ieri l'allerta meteo gialla e arancione a Roma e nel Lazio, traffico bloccato sulle vie di accesso alla Capitale e sul Grande Raccordo Anulare ... fanpage.it

#viabilità A Parco de' Medici allagato il viadotto della Roma-Fiumicino, la linea 771 diretta al capolinea di viale America inverte la marcia su via del Castello della Magliana saltando la fermata numero 75187. x.com

Situazione viabilità a #Roma, traffico intenso e forte pioggia Video dalla nostra community Whatsapp - facebook.com facebook