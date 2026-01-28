Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 16 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si fa più complicata. In alcune strade ci sono code e rallentamenti a causa dei cantieri e del maltempo. Sulla A1 tra il bivio per Roma Nord e Ponzano Romano ci sono file in direzione Firenze. Sul Raccordo Anulare, invece, si registrano code tra le uscite Laurentina e Tuscolana e rallentamenti tra Cassia bis e Salaria. La situazione peggiora anche sulla Flaminia, dove il traffico si muove a passo d’uomo da corso Francia in poi. La regione avvisa che le precipitazioni sono intense e potrebbero

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra il bivio per Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dove Al momento abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Roma Teramo sulla Roma Teramo code lungo il tratto Urbano tra via Togliatti e il raccordo sempre in direzione raccordo rallentamenti sulla Flaminia a partire dal corso Francia in chiusura raccomandiamo prudenza per il maltempo che sta interessando il territorio al riguardo ricordiamo l'allerta meteo con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale prevista per le prossime ore è proprio a causa del maltempo è stata soppressa la corsa nave del collegamento Marittimo Formia Ponza prevista per le 17:30 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

