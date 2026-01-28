Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata a causa di piogge e lavori in corso. Su l’autostrada A1 tra il bivio per Roma Nord e Ponzano Romano ci sono code in direzione Firenze, quindi bisogna armarsi di pazienza. Chi percorre via Laurentina nei pressi di Trigoria deve fare attenzione: la strada è chiusa per allagamenti, così come alcune provinciali nel territorio di Frosinone. La provinciale 3 a Amaseno e la provinciale 66 a Prossedi sono chiuse per frane. La Regione Lazio e Astral raccomand

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra il bivio per Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze raccomandiamo la dovuta attenzione e a seguito delle forti piogge delle ultime ore chiusa per allagamenti via Laurentina nei pressi di Trigoria tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli In entrambe le direzioni sempre per allagamenti nel territorio di Frosinone chiusa la provinciale 3 guglietta vallefratta tra il km 11 ed il km 12 nel comune di Amaseno e la provinciale 66 località Prossedi resta chiusa anche la regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo è il km 13 qui a seguito di una frana

