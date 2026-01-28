Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 13 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta ancora abbastanza fluida, anche se ci sono diversi disagi causati dal maltempo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla nel sud e un’allerta arancione altrove, con alcuni tratti stradali allagati e chiusi. Tra le strade chiuse ci sono la Laurentina e alcune provinciali come la Guglielmetti e la Pontecorvo. La situazione si aggrava con pioggia, ghiaccio e allagamenti, che rendono difficile la circolazione. Le corse marittime tra Formia e Ponza sono

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si presenta regolare sulla rete viaria regionale Tuttavia molti disagi a causa del maltempo ricordiamo l'allerta diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice giallo è a sud del territorio regionale allerta arancione diversi tratti stradali allagati per questo motivo chiusa la via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni usciamo da Roma sulla provinciale 3 guglietta vallefratta chiusa tra il km 11 e 12 del Torrente siamo in località Amaseno sulla provinciale 67 guglietta vallefratta altra chiusura tra il km 0 e 500 al km 2 e 200 sulla provinciale Pontecorvo San Giovanni Incarico allagamenti in contrada Santa Lucia anche sulla provinciale Lenola sono segnalati allagamenti in località Liverani ricordiamo poi la chiusura sulla regionale Ausonia tra il bivio per ponte km 13 nelle due direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza in questo caso a seguito di un evento franoso che ha interessato la strada nei giorni scorsi attenzione alle deviazioni sul posto e se a causa del maltempo nell'ambito del trasporto marittimo laziomar informa che oggi sono cancellate le corse nave Ponza Formia delle 14:30 e la formia-ponza delle ore 17:30 cancellate anche le cose in Formia Ventotene delle 15:30 e la Ventotene Formia delle ore 15 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle visita il nostro sito informo che ti dà punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 13:25

Approfondimenti su Roma Regione

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Regione

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 13:25Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si presenta regolare sulla rete viaria regionale Tuttavia molti disagi a ... romadailynews.it

Maltempo a Roma e nel Lazio, strade allagate e traffico in tilt: lunghe code e Raccordo bloccatoDiramata ieri l'allerta meteo gialla e arancione a Roma e nel Lazio, traffico bloccato sulle vie di accesso alla Capitale e sul Grande Raccordo Anulare ... fanpage.it

Situazione viabilità a #Roma, traffico intenso e forte pioggia Video dalla nostra community Whatsapp facebook

#Roma #viabilità Cantiere viale della Venezia Giulia, ora la linea di bus 541 è deviata anche in direzione del capolinea "Fillia". Da viale della Venezia Giulia altezza viale della Serenissima, prosegue su viale della Serenissima, via Prenestina, via Collatina, no x.com