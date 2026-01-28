Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 11 | 25

Dopo un incidente sulla Salaria che aveva creato disagi, la circolazione si è riavviata e ora va bene in entrambe le direzioni. Tuttavia, il maltempo continua a mettere in difficoltà la viabilità regionale: molte strade sono allagate o chiuse, come la Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli, e sulla provinciale Pontecorvo-San Giovanni Incarico. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per alcune zone, e anche in altre strade si registrano problemi di allagamenti e frane. La

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla Salaria tra di papà e lo svincolo di Settebagni la circolazione è regolare In entrambe le direzioni il traffico è rientrato alla normalità sulla rete viaria regionale Tuttavia molti sono i disagi a causa del maltempo ricordiamo l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice giallo è a sud del territorio regionale allerta arancione diversi tratti stradali allagati per questo motivo chiusa la via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni siamo da Roma i tratti di strada allegati a Pontecorvo sulla provinciale Pontecorvo San Giovanni Incarico in contrada Santa Lucia poi sulla provinciale guglietta vallefratta La Chiusa tra il km 11 e 12 per l'esondazione del fiume siamo in località Amaseno ci spostiamo sulla provinciale e lei non la segnalati allagamenti in località Liverani ricordiamo poi la chiusura sulla regionale Ausonia per Pontecorvo è il km 13 nelle due direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza in questo caso a seguito di un evento franoso che è interessato la strada e giorni scorsi attenzione alle deviazioni posto vergine Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

