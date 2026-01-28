Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 10 | 25

La viabilità nella zona sud di Roma è sotto pressione a causa delle intense piogge registrate nelle ultime ore. Diversi tratti stradali sono allagati, portando alla chiusura temporanea di alcune strade, tra cui la via Laurentina e la regionale Ausonia, per motivi di sicurezza. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione e gialla, in particolare nel territorio a sud di Roma, dove si segnalano allagamenti e frane. Sul posto, i tecnici stanno lavorando per mettere in sicurezza le zone interessate, mentre i mezzi di Astral infomobil

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio molti disagi a causa del maltempo abbiamo l'allerta diramata dalla Protezione Civile del Lazio codice giallo è a sud del territorio regionale allerta arancione diversi tratti stradali allagati per questo motivo chiusa la via Laurentina tra via Vittorio Alpe via del Fosso di Radicelli nelle due direzioni usciamo da Roma i tratti di strada allagati a Pontecorvo sulla provinciale e Pontecorvo San Giovanni Incarico in contrada Santa Lucia allagamento anche sulla provinciale guglietta vallefratta siamo in località Amaseno ci spostiamo sulla provinciale Lei non l'ha segnalati allagamento in località Liverani ricordiamo poi la chiusura sulla regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo il km 13 nelle due direzioni per consentire le operazioni in questo caso di messa in sicurezza a seguito di un evento franoso di giorni scorsi che ha interessato la strada attenzione alle deviazioni sul posto infine sulla strada a pascolare il tratto compreso intersezione con una strada della salvia e la rotonda del Ponte delle Tavole rimasta la cisterna e terminate le operazioni di ripristino dei luoghi è stato riaperto al transito veicolare a Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La mattina di oggi a Roma si presenta complicata sulla viabilità regionale.

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare al momento, senza particolari impedimenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma-Fiumicino.

