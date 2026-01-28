Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 09 | 10

La mattina di oggi a Roma si presenta difficile per chi si sposta in auto. Il traffico sulla rete regionale è molto intenso, complicato anche dal maltempo che ha portato allerte gialle e arancioni in diverse zone del Lazio. Dalla prima mattina si registrano code e rallentamenti su diverse arterie, in particolare sul Raccordo Anulare, dove si formano lunghe code tra Casal del Marmo e l’uscita per la Cassia. La situazione si aggrava ulteriormente in alcune zone come la Laurentina, la Casilina e tra Settecamini e il bivio per

Astral infomobilità un saluto e ben ritornati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale a complicare la situazione anche maltempo Infatti allerta gialla e arancione a sud della Regione Dalle prime ore di questa mattina per le successive 12 18 ore sono previste sul Lazio precipitazioni diffuse e temporali previsti anche venti da forti a burrasca sui settori appenninici e costieri e mareggiate lungo le coste esposte la situazione del traffico sul Raccordo Anulare hai coda trattini interna tra l'uscita e casse vent'anni a 24 poi con te dalla casina da latte a seguire rallentamenti fino alla Roma Fiumicino esterna Si procede a rilento tra Casal del Marmo Ostiense poi dalla Laurentina la Casilina e per un incidente code tra Prenestina Tiburtina situazione invariata sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti da Settecamini al bivio per la tangenziale est centro in uscita da Tor Cervara raccordo anulare situazione invariata anche sulla Roma Fiumicino traffico rallentato con code tra d'accordo via del Cappellaccio nelle due direzioni quella lì incidente sulla Salaria si allungano le code tra fonte di papà e lo bagni nelle due direzioni in chiusura il trasporto pubblico o capitolino il servizio sulla ferrotramvia termini-centocelle sulla linea della metropolitana in precedenza lamentato è tornato regolare Da Gina pantofole Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

