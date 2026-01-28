La strada di Via Pisacane a Massa resterà chiusa ancora per molto. I lavori di riqualificazione, finanziati dal ‘Bando delle Periferie’, sono stati prorogati fino a marzo 2027. La decisione è arrivata dopo che le autorità hanno deciso di estendere il termine per completare gli interventi nei quartieri Quercioli e Poggi. I residenti e gli utenti della zona dovranno aspettare ancora a lungo prima di vedere i lavori finiti.

E’ stata concessa la nuova proroga dei termini per il completamento degli interventi finanziati dal ’Bando delle Periferie’ nei quartieri Quercioli e Poggi, a Massa. Gli uffici competenti di Palazzo Chigi l’hanno concessa fino al 31 marzo 2027. A darne notizia sono il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese (nella foto) e il consigliere regionale, sempre di Fratelli d’Italia, Marco Guidi. "Le opere di riqualificazione della zona, iniziate nel 2018, in particolare, prevedono l’abbattimento del palazzo di via Pisacane e la realizzazione, conseguente, del Parco dei Poggi, e potranno essere oggi ufficialmente completate nel tempo necessario – informano Amorese e Guidi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Pisacane, lavori prorogati fino al marzo ’27

Approfondimenti su Via Pisacane

Il Comune di Parma ha annunciato, con Ordinanza Dirigenziale del 21 gennaio 2026, la proroga fino al 31 marzo 2026 di alcuni permessi di sosta e transito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) 1, 2, 3 e nelle isole ambientali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Via Pisacane

Argomenti discussi: Via Pisacane, lavori prorogati fino al marzo ’27; Bando periferie. Amorese – Guidi (FdI): proroga fino al 2027 per via Pisacane a Massa.

Via Pisacane, lavori prorogati fino al marzo ’27E’ stata concessa la nuova proroga dei termini per il completamento degli interventi finanziati dal ’Bando delle Periferie’ nei ... lanazione.it

Via Pisacane, terminato il primo step di lavoriVia Pisacane, terminato il primo step di lavori. L’intervento di riqualificazione è partito lo scorso novembre ed è stato ... msn.com

M.I.O.F. Onoranze Funebri di Enzo Miglietta Via Carlo Pisacane, 95 San Pietro Vernotico (BR) *Tel. 348.3169239 Enzo* Tel. Sede: 388.9585606/0831.654385 *Tel. 347.6552689 Stelvio* Servizio Ambulanze - facebook.com facebook