Via libera al metal detector a scuola

I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che permette l’uso dei metal detector nelle scuole. La decisione arriva dopo un aumento di episodi violenti tra i giovani e mira a prevenire l’ingresso di coltelli e armi nelle aule. La misura sarà adottata nelle scuole dove si registrano problemi di sicurezza, con l’obiettivo di creare ambienti più controllati. La scuola diventa così più attenta alla sicurezza, con controlli più stringenti all’ingresso.

22.08 I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare "finalizzata al contrasto dell'utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di metal detector nelle scuole". E' quanto si legge in una nota congiunta. "La misura potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

