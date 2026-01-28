Via Canevari il Comune spinge per lo spostamento del Serd

Il Comune di Genova ha deciso di spostare il Serd di via Canevari. La decisione arriva in seguito a una richiesta ufficiale e punta a migliorare i servizi. Al momento, non ci sono ancora date precise, ma l’area sarà rivalutata per trovare una nuova sistemazione. La scelta ha suscitato reazioni tra residenti e operatori sanitari, che temono possibili disagi o cambiamenti nelle attività di prevenzione e assistenza.

Nella zona le criticità si trascinano da anni, l'assessora Lodi ha spiegato di aver scritto a Regione e Asl: "Nel frattempo aumento dei controlli delle forze dell'ordine" Il Comune di Genova spinge per lo spostamento del Serd (servizio per le dipendenze, un tempo noto con il vecchio acronimo di Sert) di via Canevari. I problemi nella zona si trascinano da diverso tempo, ne avevamo parlato in un articolo di qualche anno fa a questo link, con residenti e commerciati che continuano a denunciare le criticità. A portare il tema in consiglio comunale è stata la consigliera della lista Salis Erika Venturini, con la richiesta di "valutare lo spostamento, tutelando lavoratrici e lavoratori che quotidianamente con professionalità svolgono il loro servizio".🔗 Leggi su Genovatoday.it

