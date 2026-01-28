Via al cantiere nella piazza del bagolaro

Da giorni i lavori sono partiti nella piazza del Bagolaro, nel cuore del centro storico. Dopo mesi di attese e rinvii, finalmente è stata consegnata la fase finale del cantiere. Questa mattina gli operai hanno iniziato a lavorare, portando avanti i lavori che erano stati più volte rimandati. La fine dei lavori si avvicina e i residenti sperano che questa volta tutto vada secondo i piani.

La consegna del cantiere a giorni e parte, da mesi rinviata, l'ultima tranche di lavori nel cuore del centro storico. Riguarda il cosiddetto lotto " piazza Garibaldi 2", ormai meglio nota come la "piazzetta del bagolaro ", per via del grande albero di cui era stato decretato l'abbattimento in fase di progettazione, "graziato" invece dall'amministrazione comunale appena prima di Natale, anche sulla scorta della mobilitazione di molti cittadini. La salvaguardia della grande pianta richiede una variante del progetto, ancora in itinere. Nel frattempo, però, si incomincia: per lo slargo è prevista una riqualificazione radicale, che parte dal livellamento delle superfici per arrivare a nuovi arredi, a una revisione dei parcheggi, all'eliminazione definitiva della pensilina degli autobus.

