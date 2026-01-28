Verissimo per la prima volta arriva Carlo Conti

Domenica 1 febbraio, gli spettatori di Verissimo avranno una sorpresa: Carlo Conti sarà ospite della puntata. È la prima volta che il conduttore approda nel salotto di Silvia Toffanin, e l’attesa tra il pubblico è alta. Gli appassionati non vedono l’ora di ascoltare le sue parole e scoprire cosa avrà da raccontare.

