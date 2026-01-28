Il ‘Verde Magico’ a Padula rischia di chiudere. I fondi del ministero sono finiti e per ora lo spazio giochi rimarrà aperto solo fino a settembre. Dopo di lì, nessuna certezza sul futuro delle attività dedicate ai bambini e alle famiglie che da anni si svolgono lì. La situazione preoccupa chi frequenta il parco, che ora si chiede cosa succederà dopo.

Il ‘Verde Magico’ è salvo fino a settembre, ma il futuro resta incerto. È questo il nodo sullo spazio ludico della Padula dove, da anni, si svolgono importanti attività per i bambini e famiglie. Un servizio che appare però in bilico e che accresce il timore di tante mamme che di quello spazio avevano imparato a non fare più a meno, per il benessere dei propri figli. Nei giorni scorsi il tema dell’ipotetica fine del ‘Verde Magico’ è stato segnalato da diversi genitori attraverso le pagine social locali, che hanno espresso forte preoccupazione per l’interruzione del servizio iniziato alcuni anni fa grazie a un finanziamento ministeriale, ormai al termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Verde magico’ a rischio. Finiti i fondi ministeriali per lo spazio bambini

