Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese
Ieri Kate Middleton ha deciso di uscire nonostante il maltempo. La principessa ha affrontato venti forti e pioggia incessante per una lunga passeggiata nella campagna del nord dell’Inghilterra. Nonostante le condizioni difficili, lei ha camminato senza fermarsi, dimostrando impegno e determinazione. La giornata peggiore per visitare quella zona si è trasformata in un gesto di volontà.
La principessa non avrebbe potuto scegliere una giornata peggiore per recarsi nel nord dell'Inghilterra. Ma i piani preparati in netto anticipo dai suoi collaboratori a Kensington Palace non avrebbero potuto prevedere l'arrivo, ieri, della tempesta Chandra, che ha causato gravi disagi e danni in tutto il paese. E nonostante tutto, Kate Middleton non ha voluto rinunciare al viaggio che l'ha vista visitare – questa volta senza William – diverse charity di cui è patrona.
