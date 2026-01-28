Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese 

Da iodonna.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri Kate Middleton ha deciso di uscire nonostante il maltempo. La principessa ha affrontato venti forti e pioggia incessante per una lunga passeggiata nella campagna del nord dell’Inghilterra. Nonostante le condizioni difficili, lei ha camminato senza fermarsi, dimostrando impegno e determinazione. La giornata peggiore per visitare quella zona si è trasformata in un gesto di volontà.

L a principessa non avrebbe potuto scegliere una giornata peggiore per recarsi nel nord dell’Inghilterra. Ma i piani preparati in netto anticipo dai suoi collaboratori a Kensington Palace non avrebbero potuto prevedere l’arrivo, ieri, della tempesta Chandra, che ha causato gravi disagi e danni in tutto il paese. E nonostante tutto, Kate Middleton non ha voluto rinunciare al viaggio che l’ha vista visitare – questa volta senza William – diverse charity di cui è patrona. Kate Middleton e la sfida al maltempo: la treccia è la soluzione anti-crespo da copiare X Kate insegna a una bimba come ascoltare il mare attraverso una conchiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri kate middleton e la sua lunga passeggiata nell8217impervia e gelida campagna inglese160

© Iodonna.it - Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese 

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton, la nuova pettinatura che Charlotte ruba a sua mamma

La principessina Charlotte continua a somigliare a sua madre, Kate Middleton, anche nelle scelte di stile.

Kate Middleton, perché tutti parlano (e vogliono) la sua nuova borsa preferita

Kate Middleton ha recentemente adottato una nuova borsa, diventata rapidamente il suo accessorio preferito del 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Stato di calamità del 19-21 gennaio 2026: ricognizione dei danni; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati; Pirri di nuovo sott'acqua: strade come fiumi in piena | FOTO; Allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per il ciclone Harry: evacuazioni, frane, allagamenti e voragini.

venti e piogge incessantiMeteo: piogge, forti venti e nevicate abbondanti! Le zone a rischioOggi (28 gennaio) la perturbazione n.11 innesca un forte maltempo da Nord a Sud con nevicate abbondanti e forti venti con rischio mareggiate. meteo.it

venti e piogge incessantiMeteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime oreClima instabile e variabile negli ultimi giorni di gennaio 2026: torna il maltempo con piogge, freddo e neve. Scopriamo le previsioni meteo. meteo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.