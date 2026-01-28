Ieri Kate Middleton ha deciso di uscire nonostante il maltempo. La principessa ha affrontato venti forti e pioggia incessante per una lunga passeggiata nella campagna del nord dell’Inghilterra. Nonostante le condizioni difficili, lei ha camminato senza fermarsi, dimostrando impegno e determinazione. La giornata peggiore per visitare quella zona si è trasformata in un gesto di volontà.

L a principessa non avrebbe potuto scegliere una giornata peggiore per recarsi nel nord dell’Inghilterra. Ma i piani preparati in netto anticipo dai suoi collaboratori a Kensington Palace non avrebbero potuto prevedere l’arrivo, ieri, della tempesta Chandra, che ha causato gravi disagi e danni in tutto il paese. E nonostante tutto, Kate Middleton non ha voluto rinunciare al viaggio che l’ha vista visitare – questa volta senza William – diverse charity di cui è patrona. Kate Middleton e la sfida al maltempo: la treccia è la soluzione anti-crespo da copiare X Kate insegna a una bimba come ascoltare il mare attraverso una conchiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese

