La fiera di Bologna festeggia vent’anni di Liberamente. Dal 20 febbraio, gli appassionati di tempo libero, viaggi e vita all’aria aperta tornano in Fiera per l’edizione speciale. Sono in tanti a voler scoprire le novità e a rinnovare l’interesse per uno stile di vita all’aria aperta.

Ventesima edizione per ‘ Liberamente ’, il salone che porta a Bologna gli appassionati di tempo libero, viaggi e vita all’aria aperta. Appuntamento alla Fiera dal 20 al 22 febbraio. L’anniversario sarà celebrato con un’edizione da record: nove padiglioni, 50.000 metri quadrati di superficie espositiva e oltre 300 espositori pronti ad accogliere migliaia di visitatori. Protagonista della tre giorni resta il mondo del camper, con un’ampia area espositiva dedicata alle ultime novità di van e autocaravan proposte dai principali marchi del settore. Nel 2025 Camper Club Italia, partner della manifestazione, ha portato a Liberamente 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni di Liberamente. Dal 20 febbraio in Fiera

Myplant&Garden, giunta alla X edizione, si svolgerà dal 18 al 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho.

Dal 20 al 22 maggio, a BolognaFiere, si celebra la ventesima edizione di Liberamente, evento dedicato al tempo libero, al viaggio e all’outdoor.

