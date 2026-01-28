Questa mattina, don Luigi Maria Epicoco ha guidato la riflessione sul Vangelo del 28 gennaio 2026. Parla di seme, terra e frutto, e invita a pensare a cosa Gesù ci vuole dire con queste immagini. La giornata inizia così, con una domanda semplice ma importante: come possiamo portare avanti la nostra fede nel concreto?

Meditiamo il Vangelo del 28 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo mercoledì della terza settimana del tempo ordinario, Gesù cerca di dirci una cosa molto importante, ossia che la Parola è feconda, ma a fare la differenza siamo noi, che la riceviamo. Essa arriva a tutti, ma cosa ne facciamo? La ascoltiamo oppure lasciamo che ci scivoli addosso? In quel tempo, Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 28 gennaio 2026: seme, terra, frutto. Cosa vuole dirci Gesù

