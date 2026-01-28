L’IPSEOA di Sapri si prepara a presentare il progetto

Il progetto "Piante e Spezie – Utilizzo e Tradizioni in un Percorso di Cultura tra i Popoli del Mediterraneo" sarà presentato presso l'IPSEOA di Sapri, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio botanico e gastronomico del Cilento. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Valorizzazione del patrimonio botanico e gastronomico del Cilento: Il progetto ‘Piante e Spezie’ dell’IPSEOA di Sapri

Questa mattina all’IPSEOA di Sapri è stato annunciato il nuovo progetto “Piante e Spezie”.

La cucina italiana, simbolo di tradizione e cultura, è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità.

Un progetto per valorizzare il patrimonio botanico e gastronomico del CilentoValorizzare il patrimonio botanico e gastronomico del Cilento: è questo l'obiettivo del progetto che sarà presentato domani all'IPSEOA di Sapri (Sa) dal titolo Piante e Spezie - Utilizzo e tradizioni ... ansa.it

