Vallo di Lauro | violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e abbandono di rifiuti denunciate tre persone
Ieri a Vallo di Lauro, polizia e finanzieri hanno effettuato controlli su sicurezza nei luoghi di lavoro e rifiuti abbandonati. Durante le operazioni, sono state denunciate tre persone. Le forze dell’ordine hanno lavorato insieme, con il supporto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sotto la guida della Procura di Avellino. I controlli sono stati serrati e mirati a verificare il rispetto delle norme e a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.
Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Lauro (AV), unitamente ai finanzieri della Tenenza di Baiano (AV), coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, con l’ausilio di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
