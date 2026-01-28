Vallo di Lauro | violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e abbandono di rifiuti denunciate tre persone

Ieri a Vallo di Lauro, polizia e finanzieri hanno effettuato controlli su sicurezza nei luoghi di lavoro e rifiuti abbandonati. Durante le operazioni, sono state denunciate tre persone. Le forze dell’ordine hanno lavorato insieme, con il supporto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sotto la guida della Procura di Avellino. I controlli sono stati serrati e mirati a verificare il rispetto delle norme e a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

