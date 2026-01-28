Questa stagione di Champions si sta rivelando lunga e faticosa, con 126 partite giocate. Alla fine, però, si chiede: tutto questo sforzo vale se l’obiettivo principale è eliminare il Napoli? Le squadre si sfidano in partite interminabili, ma spesso il risultato sembra troppo concentrato su un singolo avversario. Il calcio moderno si riduce a questo, come se il vero spettacolo fosse solo nel tentativo di fermare una squadra specifica, lasciando spesso da parte il gioco vero.

“E’ così che funziona il calcio moderno: un lunghissimo schiarimento della voce prima che inizi la vera partita”. A Jonathan Wilson il format di questa Champions espansa proprio non va giù. L’editorialista del Guardian nota che tutta la prima montagna di partite sta producendo il proverbiale topolino: “ se sia valsa la pena di giocare 126 partite per arrivare al lieve rischio di una possibile eliminazione del Napoli o del Club Brugge, o all’emozione discutibile di scoprire se il Tottenham o l’Atalanta dovranno affrontare i playoff, è discutibile”. Per Wilson “il fatto che la ricompensa per essere arrivati??tra i primi otto sia quella di non dover giocare altre due partite è di per sé significativo, un’ammissione che c’è troppo calcio e che dover giocare un paio di partite in più è ormai considerato non più un modo per aumentare le entrate, ma un’imposizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vale la pena giocare 126 partite di Champions per eliminare forse solo il Napoli? (Guardian)



