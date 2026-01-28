Vale la pena giocare 126 partite di Champions per eliminare forse solo il Napoli? Guardian

Da ilnapolista.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa stagione di Champions si sta rivelando lunga e faticosa, con 126 partite giocate. Alla fine, però, si chiede: tutto questo sforzo vale se l’obiettivo principale è eliminare il Napoli? Le squadre si sfidano in partite interminabili, ma spesso il risultato sembra troppo concentrato su un singolo avversario. Il calcio moderno si riduce a questo, come se il vero spettacolo fosse solo nel tentativo di fermare una squadra specifica, lasciando spesso da parte il gioco vero.

“E’ così che funziona il calcio moderno: un lunghissimo schiarimento della voce prima che inizi la vera partita”. A Jonathan Wilson il format di questa Champions espansa proprio non va giù. L’editorialista del Guardian nota che tutta la prima montagna di partite sta producendo il proverbiale topolino: “ se sia valsa la pena di giocare 126 partite per arrivare al lieve rischio di una possibile eliminazione del Napoli o del Club Brugge, o all’emozione discutibile di scoprire se il Tottenham o l’Atalanta dovranno affrontare i playoff, è discutibile”. Per Wilson “il fatto che la ricompensa per essere arrivati??tra i primi otto sia quella di non dover giocare altre due partite è di per sé significativo, un’ammissione che c’è troppo calcio e che dover giocare un paio di partite in più è ormai considerato non più un modo per aumentare le entrate, ma un’imposizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

vale la pena giocare 126 partite di champions per eliminare forse solo il napoli guardian

© Ilnapolista.it - Vale la pena giocare 126 partite di Champions per eliminare forse solo il Napoli? (Guardian)

Approfondimenti su Champions League

Perché maple story vale ancora la pena di giocare nel 2025

Carla Signoris: «Un tradimento si perdona solo se ne vale la pena. Vorrei che mio marito prendesse il mio cognome come abbiamo fatto con i nostri figli»

Carla Signoris, attrice e donna di 60 anni, interpreta su Rai1 un personaggio che affronta le sfide della vita, come la paura dell’abbandono, e il rapporto con i media.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: EVERDELL DUO: Il Nuovo Gioco Da Tavolo Ne Vale La Pena?; Perché Dark Souls 3 merita una seconda chance? 5 motivi per rigiocare il capolavoro di Miyazaki dieci anni dopo; 2XKO Recensione; Le novità della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026.

Pronostico Juventude-Cruzeiro, ecco l'esito che vale la pena giocareNon è un testacoda vero e proprio ma poco ci manca. La sfida di stasera tra Juventude e Cruzeiro mette infatti di fronte la terz’ultima del campionato brasiliano contro la terza. Vince il Cruzeiro? corrieredellosport.it

NBA, Curry pensa al ritiro? Macché: Voglio giocare fino a 40 anni e vincere il 5° titoloCurry, obiettivo quinto titolo: L'unica cosa per cui vale la pena giocare Nonostante una tendinopatia al ginocchio che lo costringe a monitorare accuratamente il suo carico di lavoro, Curry sente di ... sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.