Valbruzzi | Il centrodestra allarghi il suo elettorato

Marco Valbruzzi invita il centrodestra ad aprirsi di più agli elettori. Il politologo sottolinea come la corsa alle Comunali del 2027 sia già iniziata da tempo, anche se questa anticipazione non è normale. Valbruzzi chiede ai partiti di allargare il loro bacino di voti, invece di concentrarsi solo sui consensi già acquisiti. La campagna elettorale si muove in anticipo, e lui avverte che questo potrebbe non essere un segnale positivo.

Marco Valbruzzi, politologo, la corsa vero le Comunali ‘27 è già iniziata con largo anticipo. È normale questa precocità? "Non è fisiologica. Anzi, segna un dato eccezionale per la città, perché Bologna è eccezionale". In che senso? "Assieme a Roma è diventata la principale città di opposizione al Governo, un terreno che il centrosinistra non deve e non può perdere. Il confronto è perfetto: da un lato quello che viene definito il Governo più a destra dell’intera storia repubblicana; dall’altro l’auto-definizione che ha dato il sindaco Matteo Lepore: la città più progressista d’Italia". Lepore ha detto che correrà per il bis e che a farlo vincere sarà il tram. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il futuro di Forza Italia si gioca nel Sud, tra rinnovamenti e strategie.

