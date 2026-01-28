Usa Trump | Abbiamo ridotto la criminalità in Minnesota

Durante un comizio in Iowa, Donald Trump ha affermato che la sua amministrazione ha ridotto in modo significativo la criminalità in Minnesota. Il presidente ha parlato di risultati concreti, senza entrare troppo nei dettagli, e ha sottolineato come le politiche adottate abbiano portato a miglioramenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri politici e gli esperti, ma Trump resta convinto dei successi del suo operato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.