Usa Trump | Abbiamo ridotto la criminalità in Minnesota

Durante un comizio in Iowa, Donald Trump ha affermato che la sua amministrazione ha ridotto in modo significativo la criminalità in Minnesota. Il presidente ha parlato di risultati concreti, senza entrare troppo nei dettagli, e ha sottolineato come le politiche adottate abbiano portato a miglioramenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri politici e gli esperti, ma Trump resta convinto dei successi del suo operato.
(LaPresse) Il presidente americano Donald Trump ha detto a un comizio in Iowa che la sua amministrazione ha “ridotto in modo significativo la criminalità” nello Stato del Minnesota. “Abbiamo eliminato migliaia di criminali incalliti, violenti, terribili”, ha affermato Trump. È stato l’unico riferimento al Minnesota nel suo discorso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
