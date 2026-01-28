Usa protesta contro l' ICE per le strade di Oakland

A Oakland decine di persone si sono messe in strada per protestare contro l’ICE. I manifestanti sventolano cartelli con lo slogan “Abolish ICE” e criticano le politiche di Trump sull’immigrazione. La protesta nasce dopo le recenti azioni dell’Agenzia per l’immigrazione e la dogana degli Stati Uniti, responsabile di due omicidi a Minneapolis. La piazza si è riempita di voci e striscioni, con molti che chiedono un cambiamento nelle politiche di sicurezza e diritti degli immigrati.

(LaPresse) – A Oakland, in California, decine di manifestanti in marcia con cartelli " Abolish ICE " per protestare contro le politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Trump, nello specifico contro la recenti azioni dell'Agenzia per l'immigrazione e la dogana degli Stati Uniti, ICE, responsabile di due omicidi a Minneapolis. In particolare numerose proteste sono state organizzate negli Stati Uniti da quando l'infermiere Alex Pretti è stato ucciso durante un'operazione dell'ICE nella città del Minnesota.

