Usa deputata aggredita durante un comizio | chi è la rifugiata somala definita da Trump spazzatura

Durante un comizio a Minneapolis, un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso alla deputata democratica Ilhan Omar. L’episodio è avvenuto davanti a un pubblico, senza causare feriti gravi, ma ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza degli esponenti politici durante gli incontri pubblici. La Omar, rifugiata somala, è stata immediatamente assistita e sta bene, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta addosso a una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico a Minneapolis. L’uomo è stato fermato dagli agenti. Durante il suo discorso, Omar aveva chiesto l’abolizione dell’Ice e le dimissioni della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. La polizia di Minneapolis ha dichiarato che gli agenti hanno visto l’uomo utilizzare una siringa per spruzzare un liquido sconosciuto sulla deputata. L’aggressore è stato arrestato. L’uomo, identificato come Anthony Kazmierczak, 55 anni. È stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aggressione di terzo grado. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di sorpresa durante un comizio a Minneapolis.

La deputata democratica americana Ilhan Omar è stata aggredita ieri durante un evento pubblico a Minneapolis.

