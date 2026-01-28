Usa aggredita con una siringa la deputata dem Ilhan Omar l’attacco durante un evento pubblico Trump | Ha inscenato tutto – Il video

La deputata democratica americana Ilhan Omar è stata aggredita ieri durante un evento pubblico a Minneapolis. Un uomo le si è avvicinato e l’ha colpita con una siringa. L’attacco ha suscitato molta attenzione, mentre Trump ha commentato dicendo che si tratta di una messa in scena. La scena è stata ripresa in un video che ora circola online.

La deputata dem americana Ilhan Omar è stata aggredita durante un discorso pubblico a Minneapolis contro la repressione anti-immigrazione dell’Ice. A colpirla con del liquido spruzzato con una siringa è stato un uomo di 55 anni, Anthony J. Kazmierczak. Quest’ultimo è stato bloccato dalle guardie di sicurezza e portato fuori dai locali mentre la dem ha poi continuato il suo intervento. «Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro», ha dichiarato Omar. L’aggressione arriva dopo giorni di tensioni dopo che gli agenti dell’Ice hanno ucciso a sangue freddo a Minneapolis due cittadini, prima Renée Good, poi Alex Pretti.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Ilhan Omar Minneapolis, la deputata dem Ilhan Omar aggredita a un comizio con una siringa. Trump: «Un'impostora» La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di sorpresa durante un comizio a Minneapolis. A Minneapolis la deputata dem Ilhan Omar è stata aggredita con una siringa A Minneapolis, durante un incontro pubblico, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato una sostanza sconosciuta con una siringa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ilhan Omar Argomenti discussi: Barron Trump salva una donna da un'aggressione con una telefonata dagli Usa alla polizia di Londra; Minneapolis, aggredita la deputata dem Ilhan Omar a Minneapolis: identificato l'uomo; Minneapolis, la deputata Ilhan Omar aggredita con una siringa poche ore dopo le critiche di Trump; Minneapolis, la deputata dem Ilhan Omar aggredita a un comizio con una siringa. Trump: Un'impostora. Minneapolis, la deputata dem Ilhan Omar aggredita con una siringa sul palco. Trump: «Avrà organizzato tutto lei»L’episodio durante un incontro pubblico per chiedere la fine alla repressione anti-immigrazione dell’amministrazione Trump ... unionesarda.it Minneapolis, aggredita con una siringa la deputata dem nel mirino di Trump: spruzzato un liquido sconosciutoLa deputata dem da tempo nel mirino di Trump, Ilhan Omar, aggredita a Minneapolis con una siringa: spruzzata una sostanza sconosciuta. lanotiziagiornale.it Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido sconosciuto prima di essere arrestato. L’episodio è avvenuto poche ore dopo un comizio in Iowa in cui Donald Trump facebook Chi è Ilhan Omar, la deputata dem nel mirino di Trump: un mese fa l’aveva definita “spazzatura” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.