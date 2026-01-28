Uomini e Donne registrazione 27 gennaio | primo bacio per Ciro

La registrazione di Uomini e Donne di martedì 27 gennaio ha regalato un momento speciale: Ciro ha dato il suo primo bacio ad Alessia, la corteggiatrice. I fans sono curiosi di scoprire come si svilupperà questa storia e se ci saranno altre sorprese in arrivo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 27 gennaio. Primo bacio per Ciro con la corteggiatrice Alessia. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 27 gennaio. In questa registrazione assisteremo al primo bacio del tronista Ciro, arrivato nell'esterna con Alessia. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Al centro studio tornano Alessio e Rosanna. Il cavaliere le dedica una lettera con cui esprime la volonta` di riprendere la conoscenza. Lei risponde consegnandogli un lucchetto, simbolo da appendere a Ponte Milvio a Roma, luogo legato alla tradizione dei gesti romantici tra innamorati.

