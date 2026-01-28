Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi possono già saperlo: l’ultima puntata di Uomini e Donne è disponibile in replica. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, e chi si è perso la diretta può recuperarla facilmente. Basta collegarsi ai servizi online di Mediaset o cercare le repliche sui portali dedicati, per rivedere le storie e i colpi di scena dei protagonisti.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Uomini e Donne, Trono Over - La dedica di Carlo a Sabrina

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Sara Gaudenzi abbandonerà il trono? Ecco le ultime indiscrezioni; Sesso, le misure contano davvero? Ecco l'effetto delle dimensioni su uomini e donne; Tumori, mortalità Ue in calo e dati positivi per il polmone nelle donne: le stime per il 2026; Uomini e Donne, le anticipazioni del 19 gennaio: Sara divisa tra 2 contendenti, chi la sta spuntando.

Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la Scelta di Cristiana AnaniaSvelata la data della messa in onda della scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne. msn.com

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma ancora in studio, scatta il bacio nel trono classicoIeri, martedì 27 gennaio 2026, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni: ritorni di fiamma e baci inaspettati ... comingsoon.it

Uomini e Donne facebook

Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne. La Lega ribadisce la necessità del… facebook.co x.com