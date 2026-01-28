Elisabetta Gigante, la nuova dama di Uomini e Donne, ha già fatto parlare di sé. La donna ha catturato l’attenzione di Maria De Filippi e del pubblico con un gesto particolare sui social. Ora tutti si chiedono chi sia e cosa nasconda questa figura emergente nel programma.

Elisabetta Gigante è la nuova dama di Uomini e Donne che ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi e dei telespettatori. In studio ha mostrato un forte interesse per Sebastiano Mignosa, ma nelle ultime ore a far discutere non sono state solo le dinamiche del trono over. Online, infatti, un particolare legato ai suoi social ha acceso commenti e polemiche, soprattutto tra chi segue con attenzione tutto ciò che ruota attorno ai protagonisti del dating show. Ex tronista di U&D risponde ad una domanda imbarazzante sulla De Filippi Chi è Elisabetta Gigante: nuova dama di Uomini e Donne. Nel parterre di Uomini e Donne è arrivata Elisabetta Gigante, una dama che si è fatta notare subito per modi e presenza scenica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Elisabetta: cognome e strano gesto social

Elisabetta, una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne 2026, si distingue per la sua presenza nel programma.

