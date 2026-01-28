Uno scudo per le divise La Lega | presto una norma | No all’indagine automatica

La Lega prepara una norma che potrebbe cambiare le regole delle indagini sugli agenti di polizia. Nel nuovo pacchetto sicurezza, si legge che si vuole evitare che gli agenti vengano indagati automaticamente dopo aver usato la propria difesa. La misura mira a tutelare chi lavora in prima linea e a mettere un freno alle indagini automatiche, ma ancora non è chiaro come verrà applicata. La proposta solleva già discussioni tra chi chiede più garanzie e chi teme che possa favorire comportamenti scorretti.

di Alessandro D’Amato ROMA "Nel nuovo pacchetto sicurezza abbiamo previsto una norma che eviti che gli agenti vengano automaticamente indagati dopo essersi difesi. Io sto col poliziotto". Dopo la morte di Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo è il vicepremier Matteo Salvini ad annunciare l’articolo che dovrebbe trovare spazio tra il decreto e il disegno di legge che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato domenica al raduno della Lega a Rivisondoli. "TUTTO SBAGLIATO!" "Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano un nordafricano, irregolare e con vari precedenti, si avvicina puntando una pistola contro gli agenti (solo dopo si scoprirà che era a salve). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

