Università Italia quarta in Europa Perde 100 mila laureati
L’Italia si conferma al quarto posto in Europa per qualità universitaria, secondo la classifica QS. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, il Paese ha perso circa 100 mila laureati. La tendenza preoccupa chi lavora nel settore e mette in discussione il futuro del sistema educativo italiano.
Nella classifica QS delle migliori università europee, l’Italia si colloca al quarto posto, ma perde circa 100 mila laureati in dieci anni. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Università migliori d'Europa, buoni risultati per l'Italia ma perde i suoi talenti
L'Italia ottiene buoni risultati nelle classifiche delle università europee, ma perde molti studenti di talento.
Università, Italia quarta in Europa. Perde 100 mila laureati
