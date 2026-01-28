Università di Pisa concorso pubblico per collaboratori diplomati a tempo indeterminato

L’Università di Pisa ha aperto un nuovo concorso pubblico. Cerca diplomati interessati a un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Le candidature possono essere inviate subito, in vista di una selezione che mira a rafforzare il personale dell’ateneo.

L’ Università di Pisa ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico. Si ricercano collaboratori diplomati, ai quali sarà offerto un contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno. La selezione è rivolta a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e riguarda l’area dei collaboratori: settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali. Le risorse selezionate saranno assegnate alla Direzione Infrastrutture Digitali dell’Ateneo e impiegate nello svolgimento di attività di supporto tecnico e informatico a servizio delle strutture universitarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

