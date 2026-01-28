Università della Calabria in crescita nei ranking 2026

L’Università della Calabria continua a salire nei ranking internazionali. Ogni anno raccoglie risultati che testimoniano un progresso costante, rafforzando la sua posizione nel mondo accademico. La crescita si fa sentire anche sulla regione, che vede nel successo dell’ateneo un elemento di sviluppo e di orgoglio.

Università della Calabria: una crescita che fa crescere l’intera regione. Ogni anno un passo avanti. Ogni anno un risultato che conferma una traiettoria chiara: l’ Università della Calabria continua a migliorare, consolidando la propria posizione nel panorama accademico internazionale. A certificarlo è il World University Rankings by Subject 2026 del Times Higher Education, una delle valutazioni più autorevoli al mondo sulla qualità della didattica, della ricerca e dell’impatto scientifico. Un riconoscimento che non arriva per caso, ma che premia un percorso costruito con metodo, visione e investimenti mirati. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

