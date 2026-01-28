A Niscemi la terra si muove sotto i piedi. La frana si è verificata senza preavviso, confermando una volta di più quanto il territorio sia fragile. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale che qualcosa nel sottosuolo sta cambiando da tempo. Nonostante le analisi e i monitoraggi, nessuna misura concreta ha ancora fermato il problema.

La frana di Niscemi non è un evento imprevedibile né un incidente isolato. È l’ennesima conferma di una fragilità nota da secoli, studiata, monitorata, ma mai affrontata fino in fondo. Già nella seconda metà del Settecento l’area era segnalata come instabile; il rischio è stato ribadito nel 1997, aggiornato negli anni, certificato da mappe e relazioni tecniche. Eppure, la messa in sicurezza non è mai arrivata. Le informazioni c’erano, così come gli strumenti per evitare abusi edilizi e tutelare l’incolumità delle persone. È mancata la volontà di intervenire prima che l’emergenza si trasformasse in tragedia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Un’Italia che frana: Niscemi non è un’eccezione, è il sintomo

La frana a Niscemi mette in luce i problemi irrisolti dell’Italia.

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

