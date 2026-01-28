una rosa per lippi francesconi

Ieri mattina a Maggiano si è svolta una cerimonia semplice ma molto sentita. Davanti alla pietra d’inciampo dedicata al professor Guglielmo Lippi Francesconi, ucciso dai nazifascisti nel 1944, alcuni cittadini si sono riuniti per ricordarlo. La cerimonia si è svolta senza troppi clamori, ma il significato è rimasto forte per chi ha partecipato.

Una cerimonia semplice, ma molto significativa quella che si è tenuta ieri mattina a Maggiano davanti alla pietra d’inciampo che ricorda la figura del professor Guglielmo Lippi Francesconi, trucidato dai nazifascisti nel 1944. L’evento si è tenuto proprio di fronte all’ingresso dell’abitazione dove visse l’allora direttore nell’ospedale di Maggiano fino al giorno della sua cattura. Un luogo simbolico, un emblema che ricorda la figura dell’illustre psichiatra che pagò con la vita la sua dedizione ai malati di mente e ai perseguitati in generale. Nella Giornata della Memoria, il Centro studi Lippi Francesconi, in collaborazione con altre associazioni e fondazioni, ha voluto ricordare la vicenda del direttore del manicomio, dal 1936 al 1944, non solo per la tragica fine, ma anche per quanto lo psichiatra seppe fare per la cura della malattia mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La cerimonia odierna all’ex ospedale di Maggiano rende omaggio al professor Guglielmo Lippi Francesconi, vittima dei nazifascisti nel 1944.

